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Фото: МЧС по Рязанской области
Происшествия

Два дома уничтожены огнем в Рязанской области

Анастасия Мериакри

Два дома уничтожены огнем в Рыбновском районе 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Рязанской области.

В Рыбном 15 апреля в 11:20 загорелся жилой двухквартирный дом, появилась угроза перехода огня на соседний жилой дом. Огонь захватил весь двухквартирный дом, соседний не пострадал. 23 человека и 7 единиц техники, в том числе инженерной, тушили огонь. 

Следом поступило сообщение о загорании дачного дома в селе Летово Рыбновского района. К 12:10 к месту прибыл первый расчёт, дачный дом уже был полностью охвачен огнём, который переходил на соседнюю хозяйственную постройку и угрожал соседнему жилому дому.

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Прибывшие пожарные не допустили перехода огня. В тушении участвовали 12 человек, привлекалось 5 единиц техники. 

В результате пожара дачный дом уничтожен огнем, повреждена хозяйственная постройка, жилой дом не пострадал.

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