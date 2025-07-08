Два человека пострадали в ДТП в Захаровском районе

В Рязанской области 7 июля столкнулись два автомобиля, оба водителя пострадали. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции.

На 555-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе около 13:00 автомобиль «Ленд Ровер», за рулем которого находился 28-летний житель Московской области, столкнулся с машиной «Лада Калина» под управлением 45-летнего рязанца.



В результате ДТП водители автомобилей получили травмы. Им оказана медицинская помощь.



По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: госавтоинспекция Рязанской области