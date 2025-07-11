Два человека пострадали в ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности ДТП на мосту через Оку в Рязани, ставшего причиной сегодняшней большой пробки.

Авария случилась 11 июля в 11:40. По предварительным данным, 40-летний водитель из Спасского района, управлявший грузовиком «Шахман», столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем «Датсун» под управлением 46-летней рязанки. После этого легковушка врезалась во встречный «Фольксваген Поло» под управлением 62-летнего рязанца. Один автомобиль перевернулся.

В аварии получили травмы водители автомобилей «Датсун» и «Фольксваген Поло», пострадавших отвезли в больницу.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.