Два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-5 под Рязанью

В результате массового ДТП на трассе М-5 «Урал» под Рязанью два человека погибли, двое пострадали. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В среду, 16 июля, в 23:30 на 264-м километре автодороги в Шиловском районе столкнулись четыре машины: ВАЗ 21099 42-летнего жителя Шиловского района, «Лада Приора» 26-летнего жителя города Саранск, «Шевроле Каптива» 22-летнего жителя жителя Мордовии и «Лада Ларгус», под управлением 37-летнего мужчины.

В аварии смертельные травмы получили водители «Приоры» и ВАЗ 21099, оба скончались на месте происшествия. Помощь медиков потребовалась пассажирам этих машин в возрасте 38 и 39 лет.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, выясняют все обстоятельства, приведшие к трагедии.