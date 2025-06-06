Дорогу в Касимовском округе приведут в порядок по решению суда

В Рязанской области суд удовлетворил требования прокурора об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки работники надзорного ведомства выявили нарушения требований закона на участке автомобильной дороги Р-132 «Шацк – Касимов», проходящем через деревню Ашуково. Там отсутствуют тротуары, нет освещения.

Касимовская межрайонная прокуратура направила в суд иск к Дирекции дорог Рязанской области с требованием привести дорогу в нормативное состояние.

— Заявленные требования удовлетворены в полном объеме. На ответчика возложена обязанность по исполнению судебного акта в установленный срок, — говорится в пресс-релизе прокуратуры Рязанской области.