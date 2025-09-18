Дополнительные автобусы пустят из Рязани до Константиново 4 октября

В субботу, 4 октября, будут запущены дополнительные автобусы Рязань — Константиново — Рязань. Об этом представители министерства культуры Рязанской области сообщили в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова.

Напомним, в этот день в Константинове пройдут мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения Сергея Есенина.

Расписание автобусов должны подготовить сотрудники музея-заповедника.

— Информация будет представлена на сайте и в соцсетях музея-заповедника С.А. Есенина в ближайшее время, — говорится в сообщении.