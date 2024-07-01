Дом Циолковского восстановят после пожара

Дом Циолковского на улице Вознесенской восстановят после пожара. Об этом сообщили в инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Напомним, пожар случился в воскресенье, 30 июня. ВООПИиК заявило, что причиной пожара в доме Циолковского стал поджог.

В сообщении инспекции сказано, что арендаторы объекта культурного наследия в этом году разработали и согласовали проектную документацию по сохранению памятника. После того, как выяснят обстоятельства и причины его возгорания, здания начнут восстанавливать. Также инспекция подчеркнула, что сносить и возводить другое здание на месте памятника запрещено законодательством.