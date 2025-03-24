Доход от туризма в Рязанской области вырос на 200 миллионов рублей

Доход от туризма в Рязанской области в 2024 году вырос на 200 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на отчете в облдуме 24 марта.

Павел Малков отметил, что всё делается для развития города и региона. Если здесь будет хорошо самим жителям, то туристы тоже приедут. Руководствуясь этим принципом, в городе преобразились некоторые окраины и муниципалитеты.

«Туризм у нас растет интенсивно. На совещании у президента нас называли как одного из лидеров по динамике роста отрасли. В 2023 году у нас официально было 800 тысяч туристов, в 2024 году – уже 1 миллион 600 тысяч человек», — сказал глава региона.

С 2025 года в Рязани, Скопине, Касимове действует туристический налог. Его эффективность, по словам Малкова, еще предстоит оценить. Однако туризм приносит доход, в том числе денежные средства активно идут с предприятий общепита, транспорта. Спросом пользуется местная продукция, это открывает новые возможности для малого бизнеса.