До 5 лет тюрьмы грозит трем рязанцам за кражу интернет-кабелей

В селе Захарово Рязанской области трое местных жителей воровали интернет-кабели. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Полицейские с поличным задержали 54-летнего жителя села Захарово, причастного к краже 100 метров интернет-кабеля со столбов на улице. Выяснилось, что мужчина действовал не один, вместе с ним хищение совершали его друзья — ранее судимые за кражи 54-летний и 61-летний местные жители. Злоумышленников разыскали и задержали.

У мужчин изъяли инструменты, с помощью которых они срезали провода, — садовый секатор и плоскогубцы. Ранее представители компании, обеспечивающей доступ к сети Интернет для жителей села Захарово, обращались в полицию с заявлением, что со столбов были похищены отрезки кабелей. Проанализировали сведения о местах краж проводов, полицейские предположили адреса будущих подобных преступлений. Эти улицы взяли под скрытое наблюдение. Ночью на одной из предполагаемых улиц оперативники заметили мужчину, который совершал манипуляции у столба, несущего интернет-кабели. Им оказался ранее упомянутый 54-летний мужчина, причастный к краже проводов.

На сегодняшний день установлена причастность трех задержанных мужчин к 4 кражам интернет-кабеля с улиц села. Выясняются аналогичные эпизоды противоправной деятельности.

По версии следствия, 54-летний ранее судимый за кражи житель села Захарово в конце 2024 года освободился из мест лишения свободы, в которых он суммарно провел более 5 лет. Рецидивист заметил интернет-кабели, которые из-за ветра провисли до высоты человеческого роста, и задумал похитить и сбыть их. К своим планам он привлек двух друзей, которые помогали добраться до кабеля, иногда забираясь друг другу на плечи.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурантам дела грозит до 5 лет лишения свободы.