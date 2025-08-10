Воскресенье, 10 августа, 2025
21.8 C
Рязань
Происшествия

Днем 10 августа в Рязанской области уничтожен один БПЛА

Анастасия Мериакри
Freepik AI

В Рязанской области с 15:00 до 18:00 10 августа уничтожен один беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего в данный период времени дежурными средствами ПВО на территории РФ перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над Брянской областью сбили 11 БПЛА, над Калужской — 10, над Краснодарским краем — 3. По одному беспилотнику над Рязанской и Белгородской областях.

Напомним, прошедшей ночью с 20:00 9 августа до 06:10 10 августа дежурными средствами ПВО на территории Рязанской области сбили 4 украинских беспилотника. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что по предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

«Напоминаю, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествий. Прошу доверять только проверенным источникам информации», — отметил глава региона.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Интересное

Народные приметы на 9 августа, день святого Пантелеймона целителя

В субботу, 9 августа 2025 года, православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона, которого называют Целителем. Он считается покровителем врачей, пациентов и военных.

Последние новости

Погода

Дождь с грозой пройдет в Рязанской области 11 августа

Ночью осадков не прогнозируется, местами туман. Днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.
Происшествия

Нежилой дом сгорел ночью в Рязанской области

На место происшествия, по информации очевидцев, выезжала одна единица техники МЧС. Никто из людей не пострадал.
Общество

Павел Малков поздравил рязанцев с Днём строителя

Павел Малков поблагодарил строителей за труд, профессионализм и умение доводить начатое до конца. Он подчеркнул, что от качества их работы зависит, как будут жить люди, насколько комфортными и современными станут города и села.
Происшествия

Автобус сбил курьера на электровелосипеде в Рязани

ДТП произошло на Первомайском проспекте. Под колесами автобуса №17 оказался курьер "Яндекс Лавки". На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Семья и отношения

Рязанский ЗАГС опубликовал фото молодоженов, сыгравших свадьбу на уходящей неделе

Сотрудники ЗАГСа поздравили новоиспеченные семьи. К пожеланиям присоединились жители Рязани в комментариях.
Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка электросамокатом в Рязани

Около ТЦ «Барс» курьер Яндекса на электросамокате сбил 5-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Виновник с места происшествия скрылся.
Религия

На фестивале «Битва на Воже» вознесли молитвы о воинах, павших в историческом сражении

Больше двух десятилетий в последний месяц лета в рязанском селе Глебово-Городище проходит военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Он посвящен сражению 1378 года, которое ознаменовалось победой русских войск под командованием благоверного князя Димитрия Донского над войском Золотой Орды, возглавляемым мурзой Бегичем.
Власть и политика

Павел Малков поставил задачу делать фестиваль «Небо России» масштабнее и интереснее

При поддержке Правительства Рязанской области в последнее время проект получил серьезное развитие: для проведения «Неба России» выделена своя площадка в Спасском районе, расширяется инфраструктура для посетителей и спортсменов, предусмотрена разнообразная культурно-развлекательная программа.