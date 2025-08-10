Днем 10 августа в Рязанской области уничтожен один БПЛА

В Рязанской области с 15:00 до 18:00 10 августа уничтожен один беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего в данный период времени дежурными средствами ПВО на территории РФ перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над Брянской областью сбили 11 БПЛА, над Калужской — 10, над Краснодарским краем — 3. По одному беспилотнику над Рязанской и Белгородской областях.

Напомним, прошедшей ночью с 20:00 9 августа до 06:10 10 августа дежурными средствами ПВО на территории Рязанской области сбили 4 украинских беспилотника. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что по предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

«Напоминаю, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествий. Прошу доверять только проверенным источникам информации», — отметил глава региона.