Происшествия

Девять человек погибли на железной дороге в Рязанской области с начала 2025 года

Анастасия Мериакри
Фото с сайта правительства Рязанской области

С начала 2025 года в Рязанской области на Московской железной дороге травмировались 14 человек, 9 из них скончались. Главная причина трагедий — нарушение правил перехода. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Зачастую рязанцы переходят железнодорожные пути в неположенных местах либо на запрещающий сигнал светофора, надеясь успеть перейти до проезда поезда.

Как рассказывает Дмитрий Корнеев, так называемые «народные тропы» есть по всей Рязани. Сотрудники железной дороги устанавливают там металлические сетки и заборы, но их вновь и вновь ломают, открывая небезопасный путь.

Сотрудники РЖД предупреждают: даже если сигнал светофора только что сменился на красный и поезда еще не видно, нужно сразу же остановиться.

«Проходя по пешеходному переходу, человеку может стать плохо, человек может элементарно споткнуться, и тормозной путь поезда не позволит ему остановиться резко. Бабушка переходила дорогу на запрещающий сигнал, споткнулась, упала, и самостоятельно она подняться не смогла, благо рядом были мы», — объясняет главный инженер рязанской дистанции пути Дмитрий Корнеев.

Отмечается, что при первом нарушении правил поведения на железной дороге выписывают предупреждение, за повторное — штраф 1000 рублей. Сотрудники железной дороги считают, что подобные наказания не действенны.

Самые читаемые материалы

Последние новости

Новости Касимова

Житель Касимова украл у друга телефон во время застолья

Злоумышленник продал телефон случайному знакомому и собирался потратить деньги на алкоголь, но не успел – его задержали полицейские.
Культура и события

Международный фестиваль моды с участием китайских дизайнеров пройдет в Рязани

Зрители увидят: аутентичную коллекцию народных костюмов Рязанской губернии XIX века, моду времен, когда была построена Рязанская ВДНХ — 1955 года, более современные платья 2000-х годов.
Происшествия

В уклонении от призыва на военную службу подозревают жителя Спасского района

По версии следствия, мужчина уклонился от прохождения военной службы, не имея на то оснований. Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Происшествия

Большегруз сбил лосенка в Рязанской области

Погибшему животному было примерно 6-7 месяцев. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.
Происшествия

Пенсионер угрожал зарезать ножницами женщину и детей в Рязанской области

Пенсионер успел поймать 9-летнего сына соседки и, громко ругаясь, схватил его за ухо. Мама мальчика, увидев, что ее ребенка обижают, вышла на улицу и попыталась остановить соседа.
Общество

Свадьбы, годовщины и регистрация новорожденного пройдут на Лыбедском бульваре в День города

Каждая девушка сможет принять участие в ловле букета невесты.
Общество

Дмитрий Боков выбран председателем регионального отделения общества «Знание»

По словам Бокова, в ближайших планах увеличение количества лекторов регионального отделения и расширение круга слушателей
Общество

Выплаты получили 20 семей погибших в результате ЧП в Шиловском районе

Среди погибших по-прежнему 28 человек, проводятся опознания и экспертизы. В стационарах Рязани и Москвы находятся 22 человека.