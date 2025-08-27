Девять человек погибли на железной дороге в Рязанской области с начала 2025 года

С начала 2025 года в Рязанской области на Московской железной дороге травмировались 14 человек, 9 из них скончались. Главная причина трагедий — нарушение правил перехода. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Зачастую рязанцы переходят железнодорожные пути в неположенных местах либо на запрещающий сигнал светофора, надеясь успеть перейти до проезда поезда.

Как рассказывает Дмитрий Корнеев, так называемые «народные тропы» есть по всей Рязани. Сотрудники железной дороги устанавливают там металлические сетки и заборы, но их вновь и вновь ломают, открывая небезопасный путь.

Сотрудники РЖД предупреждают: даже если сигнал светофора только что сменился на красный и поезда еще не видно, нужно сразу же остановиться.

«Проходя по пешеходному переходу, человеку может стать плохо, человек может элементарно споткнуться, и тормозной путь поезда не позволит ему остановиться резко. Бабушка переходила дорогу на запрещающий сигнал, споткнулась, упала, и самостоятельно она подняться не смогла, благо рядом были мы», — объясняет главный инженер рязанской дистанции пути Дмитрий Корнеев.

Отмечается, что при первом нарушении правил поведения на железной дороге выписывают предупреждение, за повторное — штраф 1000 рублей. Сотрудники железной дороги считают, что подобные наказания не действенны.