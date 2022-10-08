Суббота, 8 октября, 2022
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Детектив Шумякина назвала мать Александра Логунова соучастницей

На главнуюНовости Рязани

Детектив Екатерина Шумякина считает, что самое лучшее, что сейчас может сделать мать Александра Логунова, отдать внучек Наталии Кошелевой. Об этом она написала в телеграм-канале.

Шумякина напомнила, что дала подписку о неразглашении после допроса в сентябре 2021 года. Тогда она стала участницей передачи о пропаже Елены Логуновой и «сообщила сведения, которые были расценены следствием как имеющие значение».

Мать Александра Логунова Шумякина назвала соучастницей, так как она была с сыном, который прятал тело.

-… не преступница в прямом смысле этого слова, но как я предполагаю именно она была с сынком 26.07.2021 г. когда он избавился от тела Лены. Соучастница? Соучастница, — написала Шумякина.

Также Екатерина вспомнила слова отца Александра, который заявил, что Елену ищут не там.

— Слова Логунова старшего, что «не там ищите» приобрели очень чёткий смысл: да, мы искали не там, километров так на десять, — пишет Шумякина.

Напомним, Елена Логунова пропала летом 2021 года. Долгое время судьба женщины оставалась неизвестной. О ситуации рассказывали федеральные телеканалы, СМИ.

7 октября стало известно об обнаружении останков, которые, предположительно принадлежат Елене. Их нашли в районе села Исады Спасского района. Там находится дача родителей супруга.

Сам Александр Логунов сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

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