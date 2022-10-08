Детектив Шумякина назвала мать Александра Логунова соучастницей

Детектив Екатерина Шумякина считает, что самое лучшее, что сейчас может сделать мать Александра Логунова, отдать внучек Наталии Кошелевой. Об этом она написала в телеграм-канале.

Шумякина напомнила, что дала подписку о неразглашении после допроса в сентябре 2021 года. Тогда она стала участницей передачи о пропаже Елены Логуновой и «сообщила сведения, которые были расценены следствием как имеющие значение».

Мать Александра Логунова Шумякина назвала соучастницей, так как она была с сыном, который прятал тело.

-… не преступница в прямом смысле этого слова, но как я предполагаю именно она была с сынком 26.07.2021 г. когда он избавился от тела Лены. Соучастница? Соучастница, — написала Шумякина.

Также Екатерина вспомнила слова отца Александра, который заявил, что Елену ищут не там.

— Слова Логунова старшего, что «не там ищите» приобрели очень чёткий смысл: да, мы искали не там, километров так на десять, — пишет Шумякина.

Напомним, Елена Логунова пропала летом 2021 года. Долгое время судьба женщины оставалась неизвестной. О ситуации рассказывали федеральные телеканалы, СМИ.

7 октября стало известно об обнаружении останков, которые, предположительно принадлежат Елене. Их нашли в районе села Исады Спасского района. Там находится дача родителей супруга.

Сам Александр Логунов сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

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