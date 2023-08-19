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День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами

7info7

19 августа в Мосолове отметили День села. На празднике в тёплой атмосфере односельчане дарили друг другу поздравления и улыбки, а музыкальным и танцевальным настроением с гостями делились творческие коллективы и исполнители.

Десятки жителей села Мосолово собрались в торжественный день на площади у парка Победы. Гостей встречали сладкими угощениями и музыкой. Для самых маленьких подготовили игровые интерактивные зоны. Все желающие могли познакомиться с работами мастерицы Раисы Сафроновой, сделать на память снимки. Не испугал жителей и гостей Мосолова даже кратковременный дождь: переждав непогоду, они предвкушали наступление праздника.

День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами
День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами
День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами
День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами

Поприветствовал гостей председатель Рязанской областной Думы, уроженец Мосолова Аркадий Фомин. Он обратил внимание, что праздник села в отмечают в один день с большим православным торжеством— Преображением Господнем, что, несомненно, является добрым знаком.

— Кто-то здесь родился, кто-то однажды приехал сюда, полюбил эти края и остался здесь жить и работать. У нашего села уникальная история. И самая большая наша ценность — это люди, которые здесь жили и живут! Трудолюбивые, гостеприимные, радушные! — отметил он.

Председатель регионального парламента добавил: местные жители делают всё для того, чтобы село не просто жило, но и развивалось. На сегодняшний день здесь реализуется много проектов для комфортной и качественной жизни.

— Буквально несколько дней назад мы заложили новый детский сад. В ближайшие месяцы его сдадут в эксплуатацию, и он будет ждать в своих стенах наших маленьких земляков, — выразил надежду Фомин. — Я уверен, что село и дальше будет развиваться, становиться более благоустроенным, а мосоловцы — радоваться нашим общим успехам, жить комфортно и счастливо.

День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами

Не обошлось без чествования жителей села, которые вносят особый вклад в его развитие. Из рук Аркадия Фомина благодарность и ценный подарок получил настоятель Успенского храма иерей Василий. Также приятные подарки и памятные грамоты получили жители села, в чьих семьях в этом году прибавление. Поздравил молодых родителей и их семьи исполняющий обязанности главы Мосоловского сельского поселения Павел Артёмов. Своим землякам он адресовал тёплые слова поддержки, а также благодарность за активную жизненную позицию и инициативность.

— Уверен, что мы сообща вместе продолжим работать над тем, чтобы наше село процветало, становилось самым лучшим. Желаю вам здоровья и большого счастья!

День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами
День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами
День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами

Официальную часть праздника продолжила часть лирическая: звучали стихи и музыкальные композиции. Мосоловцы с удовольствием подпевали любимым песням, танцевали и дарили бурные аплодисменты артистам.

День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами
День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами
День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами

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