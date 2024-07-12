Дело о гибели маленькой девочки в Рязани передано в суд

Железнодорожным МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении двух жителей областного центра. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Как установило следствие, 21 мая 2024 года в квартире одного из многоквартирных домов по улице Чернышевского в Рязани четверо малолетних детей остались без присмотра. Их родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легли спать. Мальчик начал баловаться со спичками, из-за чего в квартире начался пожар.

Разбуженные ребёнком родители не смогли адекватно оценить ситуацию и принять меры для спасения всех детей. В результате девочка 2019 года рождения погибла.

Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд. Там его рассмотрят по существу предъявленного обвинения.