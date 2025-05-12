Дебаркадер установили в Лесопарке в Рязани

В Рязани к пристани в Лесопарке пришвартовался дебаркадер. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Зиму дебаркадер провел на реке Трубеж. За это время его отремонтировали и приготовили к новому туристическому сезону.
В 2024 году Рязань водным путем посетили примерно 10 тысяч туристов. В этом году ожидается большее количество посетителей.
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