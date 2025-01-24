Что делать при атаке беспилотников: советы экспертов

Очередная атака беспилотников на объекты в российских регионах, в том числе в Рязани, показала, что люди не всегда ознакомлены с рекомендациями о том, как реагировать в такой ситуации. Это приводит к панике и распространению ложной информации, которая усугубляет положение. Мы собрали ключевые советы для обеспечения безопасности и сохранения спокойствия.

Во время атак беспилотников важно сохранять спокойствие и действовать рационально. Звуки взрывов – это работа ПВО. Личной опасности, как правило, нет, поскольку последствия ликвидируют оперативные службы. Не пытайтесь оценить количество беспилотников по количеству взрывов – это неинформативно.

Избегайте паники и не поддавайтесь тревожным интернет-дискуссиям. Выберите безопасное место в помещении или на улице. Не подходите к окнам – осколки могут представлять опасность. При звуке сирены главное — сохранять спокойствие. Сигнал повторяется, поэтому вы услышите все необходимые инструкции. Если понадобится укрытие, то подходят подвалы, подземные паркинги, цокольные этажи или отдельно стоящие здания без окон. В квартире лучше всего укрыться в коридоре, ванной или туалете. Можете заранее подготовить необходимые документы, чтобы избежать лишней суеты в экстренной ситуации.

Реклама

Не снимайте видео и не распространяйте информацию в сети. Это может помочь противнику. Доверяйте только проверенным источникам новостей. Если заметили беспилотник, не пытайтесь его сбить, а сразу звоните по номеру 112, сообщив о местонахождении и направлении полета. Не все беспилотники являются военными.

Если вы обнаружили упавший беспилотник, не приближайтесь, а отойдите на безопасное расстояние (не менее 100 метров) и вызовите экстренные службы. Помните, что есть специалисты, которые профессионально занимаются обезвреживанием таких объектов.

Вместо того чтобы публиковать посты в сети во время атаки, лучше выразить благодарность тем, кто защищает страну и ликвидирует последствия. Разумное поведение – это вклад в общую безопасность и победу.