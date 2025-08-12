Четыре участка дорог приводят в порядок в Ряжском округе

В Ряжском округе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» до конца 2025 года в нормативное состояние планируется привести 4 участка автотрасс. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

В настоящее время ремонт дорог проводится на улице Красной и улице Малиновый овраг города Ряжска. Специалисты подрядной организации укладывают новое асфальтобетонное покрытие дороги, после чего планируется нанести разметку и установить дорожные знаки.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в завершающей стадии находятся работы на трассе Ратманово – Киселевка общей протяженностью более 5 км. На участке произведена разборка грунта с последующим устройством обочин, обновлено асфальтобетонное покрытие. В нормативное состояние приводится участок автодороги Киселевка – Шереметьево длиной свыше 3 км. Оба маршрута обеспечивают подъезд к животноводческим комплексам с. Шереметьево Ряжского округа.