Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Рязанской области

В Рязанской области на 314-м километре трассы М-5 «Урал» 12 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых были дети. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 10:00 утра автомобиль «Тойота Альфард», которым управлял 38-летний гражданин Республики Кыргызстан, столкнулся с грузовиком «Скания», за рулём которого находился 44-летний водитель из Уфы.

В результате происшествия водитель «Тойоты» и его пассажиры: 35-летний мужчина, мальчики в возрасте 4, 6, 8 лет и 10-летняя девочка, получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства инцидента уточняются.

За прошедшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано восемь ДТП, в которых четыре человека погибли и 19 получили травмы различной степени тяжести.

Также зафиксировано 103 аварии с материальным ущербом для автовладельцев. Инспекторы ДПС выявили 950 нарушений правил дорожного движения, в том числе восемь случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Двенадцать водителей отказались пройти медицинское освидетельствование по требованию полицейских, за что были составлены административные протоколы. Кроме того, выявлено два случая повторного управления автомобилем в нетрезвом виде.