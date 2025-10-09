Чаще всего рязанцы вывозят за границу собак и кошек, но есть и другие виды 

За девять месяцев 2025 года Управление Россельхознадзора по Рязанской области оформило 34 ветеринарных сертификата на вывоз домашних животных за пределы России. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Разрешения на вывоз были выданы владельцам:

22 собак

10 кошек

1 попугая

1 черепахи.

География вывоза питомцев из Рязанской области охватывает широкий список стран, включая Таиланд, Турцию, Иран, Сербию, Грузию, Израиль и страны Европейского союза.

В рамках проведения ветеринарного контроля специалисты ведомства тщательно проверяли животных и сопроводительные документы.

По итогам всех контрольных мероприятий, нарушений ветеринарного законодательства при оформлении экспорта животных не выявлено.