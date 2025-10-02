Четверг, 2 октября, 2025
Рязань
Новости России

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

Никита Рязанцев
В руках российской армии может оказаться оружие из Северной Кореи, способное «обнулить» американские крылатые ракеты Tomahawk, пишет «Царьград».

«По данным инсайдеров, в недавнем телефонном разговоре Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину с необычной просьбой: протестировать на украинском театре военных действий современную баллистическую ракету «Пёльбит», — говорится в публикации.

Утверждается, что она оснащена новыми системами преодоления западных комплексов ПРО. Ее название можно перевести как «Звездный свет».

Автор публикации отметил, что успешное применение «Пёльбита» станет сигналом Западу, что Москва имеет доступ к уникальным технологиям.

По его словам, инсайдеры уверены, что испытание «Звёздного света» станет жестким ответом на ракеты Tomahawk, которые могут передать ВСУ.

Самые читаемые материалы

Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.
Новости России

Паника на Украине: ВС РФ могли нанести новый удар «Орешником»

После сообщений о «ярких вспышках» в ряде регионов Украины начались серьёзные проблемы с электроснабжением.
Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Новости России

Адская ночь на Украине: российские войска нанесли массированный удар

Первые сообщения о баллистике со стороны границы поступили около 01:57, и уже через несколько минут раздался первый взрыв.

Последние новости

Рязанский автодилер попал под следствие за уклонение от уплаты налогов на 138 млн рублей

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД.

На дороге под Рязанью появился знак «Зона 70» 

По словам рязанца, знак поставили перед поворотом на Ласково перед пешеходным переходом.

От +18°С днем до -1°С ночью: рязанцам рассказали о погоде в ближайшие дни

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 3 и 4 октября. В ближайшие дни ожидается тёплая и сухая погода, ночью возможны заморозки.

Блэкаут в Москве? Глава Генштаба ВСУ Гнатов пригрозил России «симметричным ответом» за Одессу

Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о приостановке ракетного производства на Украине из-за нехватки финансирования.

«Прости, любимая»: ульяновец убил жену и дочерей, чтобы к ним не перешли долги

Житель Ульяновска Ильмир Максимов убил жену и двух дочерей,...

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Майор и Меймун»

В новом сезоне капитана полиции Майорова (Егор Долгополов) и его необычного напарника — обезьянку Меймун (Чита) — ждут серьёзные испытания. Их размеренная жизнь в Туапсе меняется с приходом нового руководства.

В Липецке умер подросток, раненный полицейским во время ночной погони

В областной клинической больнице Липецка умер 16-летний подросток, которого...

В Рязани задержан организатор интернет-магазина по продаже наркотиков

На территории ЦПКиО, на улице Братиславской и 4-й Линии оперативники обнаружили 9 закладок с мефедроном общей массой 40 граммов.

Учение по ликвидации пожара и угрозы теракта прошло в Рязанской ОКБ

Всего из зоны условной опасности был эвакуирован 961 человек (731 пациент и 238 сотрудников).

Отбой опасности БПЛА объявлен в Рязани

Информации об уничтоженных беспилотниках не поступало. 

«Жену трясет»: раскрыты детали смерти пешехода, в которого прилетело колесо с грузовика

Жительницу Мытищ от удара колесом, отлетевшим от грузовика, подбросило...

В Рязани выбирают имя для фигуры Кота учёного

На конкурс поступило более 300 вариантов, пять из них дошли до голосования.

Рязанцев зовут работать на село с хорошими зарплатами и жильём 

В первой половине 2025 года в сельскохозяйственных организациях Рязанской области зафиксирован значительный рост среднемесячной заработной платы. Она составила 71 705 рублей, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Умер главред газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни ушел из жизни журналист, заслуженный работник культуры РФ Александр Куприянов. Он занимал пост главного редактора газеты «Вечерняя Москва» с 2011 года.

Рязанец попал под грузовик на Ряжском шоссе 

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.