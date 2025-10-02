«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной Кореи, способное «обнулить» американские крылатые ракеты Tomahawk, пишет «Царьград».

«По данным инсайдеров, в недавнем телефонном разговоре Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину с необычной просьбой: протестировать на украинском театре военных действий современную баллистическую ракету «Пёльбит», — говорится в публикации.

Утверждается, что она оснащена новыми системами преодоления западных комплексов ПРО. Ее название можно перевести как «Звездный свет».

Автор публикации отметил, что успешное применение «Пёльбита» станет сигналом Западу, что Москва имеет доступ к уникальным технологиям.

По его словам, инсайдеры уверены, что испытание «Звёздного света» станет жестким ответом на ракеты Tomahawk, которые могут передать ВСУ.