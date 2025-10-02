В руках российской армии может оказаться оружие из Северной Кореи, способное «обнулить» американские крылатые ракеты Tomahawk, пишет «Царьград».
Утверждается, что она оснащена новыми системами преодоления западных комплексов ПРО. Ее название можно перевести как «Звездный свет».
Автор публикации отметил, что успешное применение «Пёльбита» станет сигналом Западу, что Москва имеет доступ к уникальным технологиям.
По его словам, инсайдеры уверены, что испытание «Звёздного света» станет жестким ответом на ракеты Tomahawk, которые могут передать ВСУ.