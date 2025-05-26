Браконьеры устроили незаконную охоту на лося в Рязанской области

В Спасском районе браконьеры устроили незаконную охоту на лося. Об этом сообщает министерство природопользования Рязанской области.

Подозреваемых заметили сотрудники охотнадзора. У них изъяли машину и оружие, которые использовались при совершении правонарушения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 пункта «а» статьи 258 УК РФ. Браконьерам грозит уголовная ответственность и штраф за нанесённый ущерб животному миру до 400 тысяч рублей.