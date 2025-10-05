Воскресенье, 5 октября, 2025
Брак после 60 лет заключили 313 пар в Рязанской области с начала 2025 года

Анастасия Мериакри
В Рязанской области с начала 2025 года зарегистрировали 313 браков среди граждан старше 60 лет, сообщила начальник главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина.

За первые 9 месяцев текущего года в брак вступили 313 пар. Это на 43 пары больше, чем за аналогичный период 2024 года. Мужчины старше 60 лет заключали браки чаще женщин (191 и 122 пары соответственно).

В этом году самым возрастным невесте и жениху было 87 лет, при этом это были разные пары.

«Всем, кто молод душой, желаю семейного счастья! Всем, кому уже за…десят и…сто лет, низкий поклон за ваш труд, службу и мудрость! За ваш бесценный опыт», — поздравила Елена Сорокина.

