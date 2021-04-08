Борис Ясинский провёл первую встречу в статусе замглавы администрации Рязани

Борис Ясинский, назначенный заместителем главы администрации Рязани, провёл встречу с жителями улицы Новаторов, сообщила пресс-служба мэрии.

Вместе с представителями общественности, ОНФ, руководителями структурных подразделений администрации Ясинский обсудил благоустройство территории.

Начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак сообщил о разработке проекта ремонта дороги. Начальник управления общественных отношений Мария Бобкова – о реализации проектов местных инициатив.

У дома №12 на улице Новаторов сделали хоккейную площадку, у школы №55 – парковку. В 2021 году Комсомольский парк оборудуют современной детской игровой площадкой.