Воскресенье, 31 августа, 2025
23.6 C
Рязань
Культура и события

Большой концерт «Знай наших» с участием коллективов из разных городов России прошел в Рязани

Анастасия Мериакри

Большой праздничный концерт «Знай наших» в честь 930-летия Рязани прошел 30 августа на главной сцене у цирка на Лыбедском бульваре. Ведущими стали актеры, уроженцы Рязанской области Ингрид Олеринская и Илья Малаков.

«Никогда раньше не проводила никаких мероприятий в Рязани, это для меня впервые. Мне очень приятно, что меня пригласили и мы вместе с Ильей скрасим этот классный день», — поделилась Ингрид Олеринская.

На сцене для рязанцев и гостей выступили коллективы из разных городов России, но участники всех этих коллективов родились или когда-то жили на нашей рязанской земле. Среди выступающих: Детский сводный хор и Детский сводный хореографический коллектив, шоу-группа «Блестки», «L-Kids Music», коллектив 20.13, Молодежный хор, «Мама джаз», группа Feelin’s, ансамбль «Откровение», ансамбль «Радуница», Юрий Леонтьев и Ирина Кобзева, известные кавер-группы.

«Это огромная честь представлять свой город с огромной историей в такую значимую дату. Хочется сегодня получить удовольствие и быть таким же классным, как погода», — сказал Илья Малаков.

Давайте вместе вспомним самые яркие моменты концерта:

Возрастное ограничение 6+.

Самые читаемые материалы

Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Общество

Администрация Рязани рассказала о судьбе здания школы №1

Школа расположена в двух зданиях — памятниках архитектуры по ул. Горького, 49 и 51.
Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.

Последние новости

Новости России

SHOT: звезду «Кадетства» Головина объявили в розыск из-за штрафов

Актера Александра Головина, известного по роли в сериале «Кадетство»,...
Новости России

В России назвали города, где живут счастливее, чем в Москве и Петербурге

Население Юга России и Поволжья живет более счастливо, чем...
Семья и отношения

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, заключивших брак в последние дни лета

Новую страницу в своей жизни в последние дни уходящего лета открыли десятки пар. Давайте насладимся прекрасными нарядами невест и безграничной любовью молодоженов.
Новости России

Появились детали загадочного исчезновения матери двоих детей в Ростове-на-Дону

Пропавшая мать двоих детей Алена Редько уехала с бывшим...
Интересное

Православным объяснили, надо любить или бояться Бога

Протоиерей Павел Кондраков объясняет это так: главное — не путать «страх человеческий» и «страх Божий». По его словам, мы, конечно, должны любить Бога, и именно к этому призывает христианство.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.
Новости России

Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...
Происшествия

На 63-м году жизни скончался протоиерей Виктор Бородовицын

Многие годы, вплоть до кончины, батюшка нес послушание настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района.