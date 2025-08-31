Большой концерт «Знай наших» с участием коллективов из разных городов России прошел в Рязани

Большой праздничный концерт «Знай наших» в честь 930-летия Рязани прошел 30 августа на главной сцене у цирка на Лыбедском бульваре. Ведущими стали актеры, уроженцы Рязанской области Ингрид Олеринская и Илья Малаков.
На сцене для рязанцев и гостей выступили коллективы из разных городов России, но участники всех этих коллективов родились или когда-то жили на нашей рязанской земле. Среди выступающих: Детский сводный хор и Детский сводный хореографический коллектив, шоу-группа «Блестки», «L-Kids Music», коллектив 20.13, Молодежный хор, «Мама джаз», группа Feelin’s, ансамбль «Откровение», ансамбль «Радуница», Юрий Леонтьев и Ирина Кобзева, известные кавер-группы.
Давайте вместе вспомним самые яркие моменты концерта:
Возрастное ограничение 6+.