Большой концерт «Знай наших» с участием коллективов из разных городов России прошел в Рязани

Большой праздничный концерт «Знай наших» в честь 930-летия Рязани прошел 30 августа на главной сцене у цирка на Лыбедском бульваре. Ведущими стали актеры, уроженцы Рязанской области Ингрид Олеринская и Илья Малаков.

«Никогда раньше не проводила никаких мероприятий в Рязани, это для меня впервые. Мне очень приятно, что меня пригласили и мы вместе с Ильей скрасим этот классный день», — поделилась Ингрид Олеринская.

На сцене для рязанцев и гостей выступили коллективы из разных городов России, но участники всех этих коллективов родились или когда-то жили на нашей рязанской земле. Среди выступающих: Детский сводный хор и Детский сводный хореографический коллектив, шоу-группа «Блестки», «L-Kids Music», коллектив 20.13, Молодежный хор, «Мама джаз», группа Feelin’s, ансамбль «Откровение», ансамбль «Радуница», Юрий Леонтьев и Ирина Кобзева, известные кавер-группы.

«Это огромная честь представлять свой город с огромной историей в такую значимую дату. Хочется сегодня получить удовольствие и быть таким же классным, как погода», — сказал Илья Малаков.

Давайте вместе вспомним самые яркие моменты концерта:

Возрастное ограничение 6+.