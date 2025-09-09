Большинство рязанских водителей уведомления со штрафами ГИБДД получают в электронном виде

За восемь месяцев 2025 года водители Рязани получили более 120 000 писем со штрафами за нарушение правил дорожного движения. Большую часть из них Почта доставила адресатам в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Рязанской области.

С помощью сервиса «Электронное заказное письмо» Почта моментально доставляет отправления со штрафами ГИБДД. К этой услуге можно подключиться на сайте и в мобильном приложении Почты или на портале Госуслуг. В этом случае квитанции на оплату штрафов будут приходить в личный кабинет на государственном портале.

«Безбумажные коммуникации между государством, гражданами и организациями — это удобно, безопасно и вместе с тем юридически значимо. Адресат может прочесть электронное заказное письмо сразу после отправки, где бы он ни находился», — рассказал директор Управления федеральной почтовой связи Рязанской области Денис Полуэктов.

Тем клиентам, которые не могут получать постановления в электронном виде, Почта доставляет их в традиционном бумажном формате.

Оплатить штраф можно во всех почтовых отделениях Рязанской области.