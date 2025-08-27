Большегруз сбил лосенка в Рязанской области

В пяти километрах от Пронска 25 августа водитель большегруза сбил лосенка. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Вечером по направлению движения со стороны Рязани примерно в 20:00 на проезжую часть вышла лосиха с двумя детенышами. Большегруз Mercedes не успел затормозить, и под колеса попал один лосенок.

Как отметил руководитель Пронской ветстанции Виктор Жариков, погибшему животному было примерно 6-7 месяцев. Совместно с другими службами он убрал с дороги труп лосенка и утилизировал его.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель не пострадал.