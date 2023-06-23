Объявлен сбор средств для семьи погибшего в Рязани хоккеиста Савина

Болельщики клуба «Рязань-ВДВ» организовали сбор средств для семьи погибшего 21-летнего хоккеиста Георгия Савина. Спортсмен выпал с 18 этажа дома в Олимпийском городке, где снимал квартиру.

Как рассказал ТАСС специалист по работе с болельщиками хоккейного клуба Дмитрий Фёдоров, за короткое время удалось собрать около 30 тысяч рублей. Желание помочь уже изъявили многие неравнодушные граждане.

Собранные средства планируют передать матери погибшего.

Перевести средства в поддержку семьи спортсмена можно по номеру +79805646191, получатель Д. А. Фёдоров.

Напомним, трагедия произошла 22 июня. Сообщается, что в момент гибели с Савиным в квартире находилась его девушка. Когда мододой человек выпал из окна, она была в душе.

Рассматривается сразу несколько версий, в том числе несчастный случай.