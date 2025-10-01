Более 7 400 человек заболело ОРВИ за неделю в Рязанской области

В Рязанской области за неделю с 22 по 28 сентября ОРВИ заболело 7 435 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди заболевших 75,5% — жители Рязани. Вакцину от гриппа сделали 28,6% населения от плана. Привито 44,8% детей от плана. Общий охват вакцинированного населения области — 13%.

В указанный срок зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19. На прошлой неделе — 17. По лабораторным данным, циркулируют в основном вирусы негриппозной этиологии.

Отмечается, что иммунитет после прививки формируется 3–4 недели. В качестве мер профилактики рекомендуется мыть руки, носить маску в людных местах, проветривать помещения, вести здоровый образ жизни.

При первых симптомах ОРВИ оставайтесь дома и обращайтесь к врачу!