Более 500 человек приняли участие в фестивале школьных команд КВН «Лига Первых» в Рязани

На площадке Государственного музея-заповедника С.А. Есенина прошел фестиваль школьных команд КВН «Лига Первых». Проект реализуется при грантовой поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Фестиваль приурочен к 130-летию со дня рождения выдающегося поэта Сергея Есенина, уроженца Рязанского края. Его участниками стали более 500 человек – активисты регионального отделения Движения Первых в возрасте от 7 до 17 лет.

В рамках фестиваля свои номера представили 10 команд – школьники из Рязани, Рыбновского, Шиловского и Чучковского районов, а также Михайловского и Касимовского округов. Их этюды оценили члены жюри, в состав которого вошли руководитель Всероссийского проекта «КВН. Первые» Елена Найтекина, заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области Яна Стрельцова, председатель комитета по делам молодежи региона Виталий Косачев, ректор РГУ им. С.А. Есенина Дмитрий Боков и директор Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов.

В рамках фестиваля состоялся областной слет проекта «Хранители истории», который региональное отделение Движения Первых реализует в целях сохранения исторического и культурного наследия Рязанской области. Его участниками стали детские отряды, предварительно прошедшие конкурсный отбор: в рамках подготовки к слету дети и подростки готовили видеоролик на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Состоялись мастер-классы военно-патриотической направленности и подвижные игры. Участниками фестиваля были написаны письма в поддержку бойцов СВО.

По итогам конкурсного дня:

1 место – команда «76 параллель»;

2 место – команда «Назаровские лоботрясы»;

3 место – команда «Первая и точка».

Также специальными призами отмечены отдельная шутка и игроки команд.

Возрастное ограничение 6+.