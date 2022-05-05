Бизнесмен Малофеев пожаловался на «антихристианскую выходку» Киркорова

Предприниматель Константин Малофеев пожаловался на «антихристианскую выходку» певца Филиппа Киркорова, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел на юбилейном концерте артиста в Кремлевском дворце. По мнению бизнесмена, исполнитель «устроил пляски на Кресте Господнем» в Светлую Пасхальную седмицу.

«Человек-павлин верхом на Кресте, величайшей из христианских святынь, есть не что иное, как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих», – считает Малофеев.

Предприниматель подчеркнул, что такую выходку «нельзя ни осознать, ни простить». Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора уже обратился в Генпрокуратуру. Также запросы в ГП и СК направил депутат Госдумы Александр Бородай.