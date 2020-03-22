Что произошло в районах Рязанской области? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Что произошло в районах Рязанской области на прошлой неделе? Читайте в обзоре событий от РИА «7 новостей».

Скопинская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила факты ненадлежащего соблюдения должностными лицами ООО «Мосбасуголь» требований законодательства о промышленной безопасности. Предприятие добывает уголь в Скопинском районе недалеко от деревни Петрушино. В ходе проверки выяснилось, что при ведении горных работ директором филиала ООО «Мосбасуголь» не были обеспечены: расчистка в карьере автомобильных дорог от снега и их обработка противоскользящими материалами; установка при въезде в карьер предупредительных знаков; обустройство предохранительных валов по границе призм обрушения бровок уступа карьера; установка на кузовах экскаваторов таблиц сигналов.

Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям пресечён выпуск в обращение фальсифицированной молочной продукции. В результате работы мониторинговой группы в ФГИС «Меркурий» выявлены нелогичные перемещения молочной продукции на производственной площадке молочного завода в селе Захарово Рязанской области и накопления на ней большого количества молочной продукции. В ходе совместной операции, проведённой сотрудниками УМВД России по Рязанской области и инспекторами Россельхознадзора, установлено отсутствие в складских помещениях «накопленных» 140 тонн молочной продукции. Кроме того, обнаружено 7,5 тонн продукции неизвестного происхождения, а значит, потенциально опасной для потребителя. Также выявлено наличие больших запасов твёрдых растительных жиров (заменителей молочного жира) и просроченного сухого молока.

В Клепиковском районе следователи предъявили 38-летнему местному жителю обвинение в убийстве. Убийство было совершено вечером 10 марта в деревне Верещугино. Обвиняемый сначала выпивал со знакомым у него дома. В какой-то момент мужчины поссорились. Ранее судимый гость взял топор и несколько раз ударил хозяина по голове. От полученных травм пострадавший умер на месте.

В Шиловском районе были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы. Обследовав находку, они установили, что это снаряды времён Великой Отечественной войны. Взрывотехники определили, что это два 57-миллиметровых снаряда без запалов и взрывателей.

В городе Сасово автомобиль ВАЗ-2108 сбил женщину. Пострадавшая, по предварительным данным, в это время находилась на пешеходном переходе. ДТП случилось во вторник, 17 марта, в 18.35 у дома №69 на улице Советской. За рулём автомобиля находился 21-летний местный житель. 57-летняя женщина получила травмы и попала в больницу.

Жительница Ряжска обратилась к уполномоченному по правам ребёнка в Рязанской области Екатерине Мухиной с жалобой на домашнее насилие. Женщина рассказала, что живёт с гражданским мужем и двумя детьми. Её сожитель уже не раз применял насилие к ней и к её старшему сыну от первого брака. В качестве решения проблемы Мухина порекомендовала семье временно переехать в реабилитационный центр.

19 марта выписали из больницы женщину, покусанную лисой на улице Элеватор в селе Нижнем Мальцеве Сасовского района. 78-летняя женщина пошла в сарай. Только включила свет, как почувствовала, что в ногу кто-то вцепился. Сначала она не разобрала, кто на нее напал: подумала, кошка или собака. И только когда увидела пушистый хвост, поняла, что это лиса. От испуга женщина выбежала из сарая и начала отбиваться от животного ногами. Лиса догоняла женщину и кусала несколько раз, но потом отвлеклась на соседскую курицу.

По словам пострадавших, лисица вернулась в сарай и перегрызла там всех кур. Остатки хозяева закопали. Потом лиса напала еще на другую жительницу улицы. Но ей повезло, одежда у женщины оказалась более плотной, чем у первой пострадавшей. Женщина упала и с нее слетела шапка, на которую и переключилось животное.

Затем лисе встретился 14-летний школьник. Он гулял на детской площадке возле дома. Мальчик говорит, что сначала не заметил возле себя лису, она подкралась сзади. Когда попятился назад, то случайно наступил ей на лапу. Животное в ответ укусило ребенка за ногу. Подростку назначили уколы от бешенства.

В администрации рассказали, что после всех нападений лиса забрела на частное подворье, там ее придушила собака, а хозяин добил палкой. Мертвое животное глава поселения отвезла в ветеринарную клинику, а оттуда биологический материал отправили на обследование в Рязань.

Как сообщили в ветеринарной станции, анализ подтвердил у лисы бешенство. А собаку, которая контактировала с больным животным, провакцинировали в тот же вечер. Сейчас она находится под контролем и на следующей неделе получит новую дозу вакцины.

В посёлке Шилово произошёл пожар на пилораме, принадлежащей частному предпринимателю. Информация о пожаре поступила в 09.45. Огонь начал очень быстро распространяться, в итоге перекинулся на образцы деревянных построек. К 11.15 площадь пожара оценивалась в 500 квадратных метров.