В работе предприятия, добывающего уголь в Скопинском районе, выявили нарушения

Скопинская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила факты ненадлежащего соблюдения должностными лицами ООО «Мосбасуголь» требований законодательства о промышленной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



Предприятие добывает уголь в Скопинском районе недалеко от деревни Петрушино. В ходе проверки выяснилось, что при ведении горных работ директором филиала ООО «Мосбасуголь» не были обеспечены: расчистка в карьере автомобильных дорог от снега и их обработка противоскользящими материалами; установка при въезде в карьер предупредительных знаков; обустройство предохранительных валов по границе призм обрушения бровок уступа карьера; установка на кузовах экскаваторов таблиц сигналов.



В связи с выявленными нарушениями, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ. Его передали на рассмотрение в Приокское управление Ростехнадзора.

