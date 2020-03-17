Житель Рязанской области зарубил знакомого

В Клепиковском районе следователи предъявили 38-летнему местному жителю обвинение в убийстве. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Убийство было совершено вечером 10 марта в деревне Верещугино. Обвиняемый сначала выпивал со знакомым у него дома. В какой-то момент мужчины поссорились. Ранее судимый гость взял топор и несколько раз ударил хозяина по голове. От полученных травм пострадавший умер на месте.



Сейчас следователи ведут работу в рамках уголовного дела.

