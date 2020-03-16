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В Рязанской области не допустили продажи большой партии фальсифицированной молочной продукции

Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям пресечён выпуск в обращение фальсифицированной молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В результате работы мониторинговой группы в ФГИС «Меркурий» выявлены нелогичные перемещения молочной продукции на производственной площадке молочного завода в селе Захарово Рязанской области и накопления на ней большого количества молочной продукции. В ходе совместной операции, проведённой сотрудниками УМВД России по Рязанской области и инспекторами Россельхознадзора, установлено отсутствие в складских помещениях «накопленных» 140 тонн молочной продукции. Кроме того, обнаружено 7,5 тонн продукции неизвестного происхождения, а значит, потенциально опасной для потребителя. Также выявлено наличие больших запасов твёрдых растительных жиров (заменителей молочного жира) и просроченного сухого молока. 

Указанные факты свидетельствуют о реальной возможности недобросовестного предпринимателя легализовать с указанной производственной площадки 140 тонн фальсифицированной продукции под видом натуральной. 

Продукция неизвестного происхождения изолирована, собственнику выдано предписание о её уничтожении под контролем ветеринарных специалистов.

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