В Рязанской области не допустили продажи большой партии фальсифицированной молочной продукции

Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям пресечён выпуск в обращение фальсифицированной молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



В результате работы мониторинговой группы в ФГИС «Меркурий» выявлены нелогичные перемещения молочной продукции на производственной площадке молочного завода в селе Захарово Рязанской области и накопления на ней большого количества молочной продукции. В ходе совместной операции, проведённой сотрудниками УМВД России по Рязанской области и инспекторами Россельхознадзора, установлено отсутствие в складских помещениях «накопленных» 140 тонн молочной продукции. Кроме того, обнаружено 7,5 тонн продукции неизвестного происхождения, а значит, потенциально опасной для потребителя. Также выявлено наличие больших запасов твёрдых растительных жиров (заменителей молочного жира) и просроченного сухого молока.



Указанные факты свидетельствуют о реальной возможности недобросовестного предпринимателя легализовать с указанной производственной площадки 140 тонн фальсифицированной продукции под видом натуральной.



Продукция неизвестного происхождения изолирована, собственнику выдано предписание о её уничтожении под контролем ветеринарных специалистов.

