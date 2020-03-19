Жительница Ряжска пожаловалась на домашнее насилие

Жительница Ряжска обратилась к уполномоченному по правам ребёнка в Рязанской области Екатерине Мухиной с жалобой на домашнее насилие. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Женщина рассказала, что живёт с гражданским мужем и двумя детьми. Её сожитель уже не раз применял насилие к ней и к её старшему сыну от первого брака.



В качестве решения проблемы Мухина порекомендовала семье временно переехать в реабилитационный центр. Будет ли написано заявление в полицию, издательство «Пресса» не сообщает.



Ещё одна пришедшая к Мухиной жительница Ряжска попросила помочь устроить ребёнка в специализированную школу в Рязани.

