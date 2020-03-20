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Лиса напала на троих людей и собаку в Рязанской области

19 марта выписали из больницы женщину, покусанную лисой на улице Элеватор в селе Нижнем Мальцеве Сасовского района. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Вечером, 12 марта, 78-летняя женщина пошла в сарай. Только включила свет, как почувствовала, что в ногу кто-то вцепился. Сначала она не разобрала, кто на нее напал: подумала, кошка или собака. И только когда увидела пушистый хвост, поняла, что это лиса. От испуга женщина выбежала из сарая и начала отбиваться от животного ногами. Лиса догоняла женщину и кусала несколько раз, но потом отвлеклась на соседскую курицу.  

– Всего мы насчитали семь укусов, два из них были настолько глубокими, что врачи не могли остановить кровь почти сутки. Даже хотели швы накладывать, – рассказывает дочь пострадавшей. – Почти неделю мама пролежала в больнице. Вчера ее выписали, но лечение продлится до июня.

По словам пострадавших, лисица вернулась в сарай и перегрызла там всех кур. Остатки хозяева закопали. Потом лиса напала еще на другую жительницу улицы. Но ей повезло, одежда у женщины оказалась более плотной, чем у первой пострадавшей. Женщина упала и с нее слетела шапка, на которую и переключилось животное.

Затем лисе встретился 14-летний школьник. Он гулял на детской площадке возле дома. Мальчик говорит, что сначала не заметил возле себя лису, она подкралась сзади. Когда попятился назад, то случайно наступил ей на лапу. Животное в ответ укусило ребенка за ногу. Подростку назначили уколы от бешенства.

В администрации рассказали, что после всех нападений лиса забрела на частное подворье, там ее придушила собака, а хозяин добил палкой. Мертвое животное глава поселения отвезла в ветеринарную клинику, а оттуда биологический материал отправили на обследование в Рязань.

Как сообщили в ветеринарной станции, анализ подтвердил у лисы бешенство. А собаку, которая контактировала с больным животным, провакцинировали в тот же вечер. Сейчас она находится под контролем и на следующей неделе получит новую дозу вакцины.

– Очаг контакта обработан спецраствором, – сообщили ветеринары. – Кроме того, провакцинированы все известные животные-обитатели в округе. И проинформированы ветстанции соседних районов.

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