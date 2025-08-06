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Происшествия

Бастрыкину представят доклад по делу о падении ребёнка в траншею в Рязани

Анастасия Мериакри

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о травмировании несовершеннолетнего в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

4 августа 2025 года в Рязани в месте проведения капитального ремонта теплотрассы на перекрёстке улиц Весенней и Высоковольтной обрушились перила временного моста. В результате 14-летний мальчик, находившийся в тот момент на переправе, упал в заполненную водой траншею. Пострадавший с полученными телесными повреждениями был госпитализирован.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Алексеевичу Васильеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Рязани прокуратура Железнодорожного района проводит проверку по данному факту.

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