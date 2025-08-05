Прокуратура проводит проверку после падения ребёнка в траншею в Рязани

В Рязани прокуратура Железнодорожного района проводит проверку после падения ребёнка в яму. Несовершеннолетний госпитализирован, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.
Инцидент случился вечером 4 августа на перекрёстке улиц Весенней и Высоковольтной. В этом месте ведутся работы по ремонту теплотрассы, для перехода через траншею сделаны деревянные мостики.
По словам отца мальчика, его сын возвращался с прогулки, поскользнулся и упал вниз из-за некачественно сделанных перил. При падении юный рязанец ударился головой о плиту, сейчас он в больнице с сотрясением мозга.
Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.