Бастрыкин поручил разобраться с коммунальной аварией в Рязанской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей посёлка Павловка в Рязанской области. Причиной стало ненадлежащее состояние коммунальной инфраструктуры, о чём стало известно из обращений в социальных сетях.

Жители посёлка жалуются, что уже 30 лет их дома, а также территории детских садов и школ затапливает сточными водами. Это происходит из-за износа систем водоотведения и неисправных очистных сооружений. По словам местных жителей, многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов.

Ранее данная ситуация уже попадала под контроль центрального аппарата ведомства. Теперь Бастрыкин лично дал указание руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело. Исполнение поручения взято на особый контроль.