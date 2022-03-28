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Понедельник, 28 марта, 2022

Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины, которой вырезали на животе свастику

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Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины, которой вырезали на животе свастику

7info
Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого убийства женщины украинскими националистами, сообщила пресс-служба ведомства.

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Известно, что долгое время над жительницей Мариуполя издевались националисты запрещённого в России батальона «Азов»*. Труп с вырезанной на животе свастикой нашли в подвале одной из школ, где находилась база украинских националистов.

Бастрыкин поручил установить обстоятельства произошедшего, причастных лиц.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

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