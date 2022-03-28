Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины, которой вырезали на животе свастику

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого убийства женщины украинскими националистами, сообщила пресс-служба ведомства.

- Реклама -

Известно, что долгое время над жительницей Мариуполя издевались националисты запрещённого в России батальона «Азов»*. Труп с вырезанной на животе свастикой нашли в подвале одной из школ, где находилась база украинских националистов.

Бастрыкин поручил установить обстоятельства произошедшего, причастных лиц.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.