Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации об угоне молодыми людьми автомобиля в Ряжске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как сообщается в соцсетях, молодые люди угнали машину местной жительницы. Автомобиль разбили и бросили. Пользователи интернета выразили беспокойство, что угонщики не понесут наказание.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Рязанской области провести проверку информации, изложенной в соцсетях. Отчет предоставят главе СК.