Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с инвалидом-колясочником в Рязани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по информации о возможных противоправных действиях в отношении инвалида-колясочника в Рязани.

Согласно сведениям, размещённым в интернете, 14 июля в Рязани водитель и кондуктор троллейбуса, оснащённого неавтоматическим пандусом, отказали маломобильному мужчине в посадке. Помощь инвалиду оказали случайные прохожие. Позднее, спустя непродолжительное время, водитель высадил пассажира, сопроводив свои действия оскорблениями в его адрес.

По поручению главы СК РФ, руководитель Следственного управления СК России по Рязанской области Олег Васильев организует процессуальную проверку, по итогам которой должен будет представить доклад о выявленных обстоятельствах, а также сообщить о результатах по её завершении.

Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.