В Рязани инвалида-колясочника выкинули из троллейбуса, инцидентом заинтересовалась прокуратура

Рязанцы сообщили, что инвалида-колясочника высадили из троллейбуса. Информация об инциденте появилась в канале «Рязань».

В посте говорится, что всё случилось в 6 утра на Касимовском шоссе. Молодой человек на коляске дождался троллейбус с пандусом. Водитель и кондуктор отказались опускать пандус, инвалиду помогли пассажирки. Троллейбус тронулся, но через несколько метров остановился, и мужчину высадили.

На инцидент отреагировала прокуратура Рязанской области. Надзорный орган информирует, что будет дана оценка исполнению транспортным предприятием требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также соблюдению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. По результатам проверки примут необходимые меры.