Автосалон CHERY в Рязани — хороший выбор для умного покупателя

Покупка автомобиля — вопрос важный и ответственный, а порой и очень сложный. Особенно сейчас.

Во всех автосалонах Рязани наблюдается дефицит машин. По прогнозам специалистов, такая ситуация продлился до середины 2022 года. Нехватка комплектующих, снижение производственных мощностей из-за пандемии не дают надежду на быстрое изменение обстановки.

Несмотря на это, автомобили регулярно дорожают. За три квартала этого года рост цен составил порядка 12,5%. Времени на принятие решения остаётся меньше, машины становятся менее доступными.

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Самое время обратить внимание на обновленный автомобильный бренд CHERY. Тем более что в Рязани с декабря 2020 года работает новый официальный дилерский центр на Куйбышевском шоссе, 51 – CHERY-Центр Регион62.

Для многих россиян понятие «китайский автомобиль» ассоциируется с чем-то дешёвым, менее качественным и ненадёжным. Но это сильно устаревшее мнение! Последнее время китайская сборка становится синонимом качественной продукции. Конечно, если речь идёт о большом заводе, а не о кустарном производстве. Раньше на рынке было много дешёвого, низкосортного товара, теперь же ситуация резко изменилась.

Автопром Поднебесной предлагает качественную продукцию, оснащённую по последнему слову техники за вполне приемлемые деньги.

CHERY — активно развивающийся бренд китайских автомобилей, основанный в 1997 году. В России компания работает 16 лет, три последних года активно завоёвывает рынок страны и Рязани, в частности. Производитель сотрудничает с ведущими конструкторскими фирмами — британской Lotus Engineering и японской Mitsubishi Automotive Engineering, дизайнерскими бюро Bertone и Pininfarina из Италии.

Автомобили CHERY выделяет современный дизайн, как интерьера, так и экстерьера, комфортный салон, мощные двигатели. Все имеют гарантию 5 лет или 150 тыс. км пробега. А самая старшая модель TIGGO 8 PRO – 7 лет гарантии или 200 тыс. км пробега. Такое практически не встретишь на авторынке.

Гарантия действует на двигатель, коробку передач, лакокрасочное покрытие и от сквозной коррозии.

Автомобили этой марки можно назвать смарт-кроссовером: богатое технологичное оснащение есть даже в начальных комплектациях.

За 2021 год в России было продано порядка 40 000 автомобилей CHERY, что примерно на 280% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дилерский центр в Рязани начал работу в декабре 2020 года. За это время продано более 350 автомобилей. В России бренд представлен четырьмя моделями: TIGGO 4, TIGGO 7PRO, TIGGO 8, TIGGO 8 PRO. Все они — кроссоверы.

Рязанцы могут посмотреть автомобили в просторном шоу-руме, там же на все ваши вопросы ответят опытные консультанты. Ну и, конечно, можно пройти тест-драйв. Так же ДЦ практикует предоставление клиенту авто на длительный тест-драйв. Покупатель может лично опробовать все достоинства машины, понять, как она ведёт себя на дороге и бездорожье. Опробовать все возможности мультимедийной системы. Понять, насколько большой и удобный салон.

Одной из лучших рекомендаций для приобретения автомобиля могут служить рассказы реальных людей, которые купили его и продолжительное время провели за рулем. В автосалоне мы пообщались с двумя покупателями.

Первый — программист по имени Виталий Козлов, владелец CHERY TIGGO 7 PRO. Свою машину он изучил досконально.

— Я человек, можно сказать, капризный, — рассказал Виталий. — Выбирал из нескольких вариантов, рассматривая не только CHERY, но и другие марки. Были определённые требования к автомобилю. Во-первых, — высокий клиренс, особенно переднего бампера. Удобно парковаться до бордюра, да и дороги у нас, сами знаете какие. Во-вторых, машина должна быть достаточно большой по габаритам. Ещё один плюс — хороший двигатель с небольшим расходом топлива. Он, кстати, даже меньше того, что заявлен в паспорте. Также важно, что двигатель конструктивно простой — при необходимости можно спокойно ремонтировать.

Виталий также отметил удобную систему кругового обзора автомобиля, которая позволяет с лёгкостью парковаться в городе. Качество материалов и сборки, по его словам, также не вызывает никаких нареканий.

— Езжу уже больше двух месяцев, машина меня полностью устраивает, — отметил наш собеседник.

В семье второго клиента автосалона сразу два автомобиля бренда CHERY.

— В феврале с автомобилем жены произошло ДТП, встал вопрос о покупке новой машины, — рассказывает Роман Молчанов, владелец CHERY TIGGO 8 PRO. — Приехали в Регион62, посмотрели другие марки, но ничего не впечатлило. Увидели краем глаза CHERY TIGGO 7 Pro и заинтересовались. Подошли, посмотрели, пообщались с менеджером, съездили на тест-драйв. Ну, а потом стал собирать информацию про автомобиль. Посмотрел блогеров, почитал отзывы в интернете. После этого приняли решение купить машину жене, а себе взял CHERY TIGGO 8 PRO. К сожалению, на нашем рынке нет полноприводных автомобилей, но соотношение цена — качество перевесило, решил взять с передним приводом.

По словам собеседника, комплектация автомобиля выгодно отличает его от тех же корейцев — у них многие функции доступны только за дополнительную плату, что делает машины более дорогими.

CHERY-Центр Регион62 в Рязани — официальный дилер торговой марки CHERY, продает и обслуживает автомобили на профессиональном оборудовании.

Адрес салона (продажи и сервис): Куйбышевское шоссе, 51. Время работы: с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Сайт: https://cars.chery.region62.ru/