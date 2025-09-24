Автомобили двоих жителей Рязанской области конфисковали за нарушение закона

В Рязанской области у местного жителя конфисковали автомобиль за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2024 года 23-летний мужчина приехал в деревню Крутое. Он проник в чужой дом и украл имущество на сумму свыше 9 тысяч рублей.

Украденные вещи он погрузил в свой автомобиль и скрылся с места преступления, воспользовавшись ими по своему усмотрению.

Сараевский районный суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Автомобиль обвиняемого был конфискован.

Жительница Рыбновского района лишилась автомобиля из-за действий бывшего мужа. В апреле 2025 года 33-летний мужчина, ранее оштрафованный за вождение в нетрезвом виде (ст. 12.8 КоАП РФ), вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники полиции.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в произошедшем.

Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на три года за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Автомобиль, принадлежащий бывшей жене мужчины, был конфискован в пользу государства.