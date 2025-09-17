Автомобиль сбил пенсионерку в Касимове

В Касимове 15 сентября сбили пенсионерку. Об этом сообщает телеграм-канал «Автоклуб Касимов».

На улице Кокорева рядом с домом № 10 примерно в 8:10 автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 21-летний мужчина, сбил 77-летнюю женщину-пешехода. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В среду, 16 сентября, в Касимове на улице Володарского около дома № 29 в 12:40 автомобиль «Киа Рио», за рулем которого 59-летняя местная жительница, столкнулся с мотоциклом «Регул-мото» под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Ему оказали медпомощь.

По данному ДТП проводится проверка.