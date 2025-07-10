Авто.ру Оценка: в Рязанской области за месяц подешевели автомобили Lada

В июне 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом на Авто.ру в Рязанской области составила 1,11 миллионов рублей, что на 1,7% выше, чем месяц назад. Об этом сообщили эксперты Авто.ру Оценка, изучив объявления, опубликованные на платформе в июне.

Тем не менее, некоторые популярные на вторичном рынке модели подешевели: самое заметное снижение средней стоимости отмечено у отечественной марки Lada: Lada 2114 (-12%; 241 тысяча рублей), Lada Granta (-7,2%; 828 тысяч рублей) и Lada Granta более раннего года выпуска (-3,5%; 472 тысяч рублей).

В целом по стране в июне 2025 года средняя цена подержанных автомобилей не старше 15 лет снизилась в большинстве сегментов.

Автомобили российских марок подешевели на 2,3% за год, опустившись до отметки 698 тыс. рублей.

Европа, Япония и Корея заметно снижаются в годовом выражении: средний ценник составил 2,34 млн руб. (-6,4% за год).

Китайские машины снизились в стоимости на 3% за год, до 2,17 млн руб.

Автомобили с пробегом американских марок демонстрируют наибольшее снижение – 9% за год, до 1,3 млн рублей.