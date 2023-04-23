Эта весна удивляет нас: астрологический коридор затмений совпал с ретроградностью Меркурия. Такой аспект – крайне сложный с точки зрения энергетических вибраций. Известный астролог Елена Мун в связи с этим выпустила важное предостережение: россиянам нужно быть крайне осторожными до 16 мая.
Как передаёт издание Teleprogramma.ru со ссылкой на эксперта, до этой даты постарайтесь не планировать важных дел. Отложиться хирургические вмешательства, операции.
Ранее мы писали, что известный астролог Василиса Володина составила гороскоп с учётом влияния коридора затмений. Ситуация складывается таким образом, что осторожными и внимательными нужно быть всем.
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