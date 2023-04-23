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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Астролог Елена Мун рассказала, что категорически нельзя делать до 16 мая

Эта весна удивляет нас: астрологический коридор затмений совпал с ретроградностью Меркурия. Такой аспект – крайне сложный с точки зрения энергетических вибраций. Известный астролог Елена Мун в связи с этим выпустила важное предостережение: россиянам нужно быть крайне осторожными до 16 мая.

Как передаёт издание Teleprogramma.ru со ссылкой на эксперта, до этой даты постарайтесь не планировать важных дел. Отложиться хирургические вмешательства, операции.

– Конфликты, развязанные в этот период, будут иметь затяжной характер и окажут сильное влияние на дальнейшие отношения, – уверяет Мун.

Ранее мы писали, что известный астролог Василиса Володина составила гороскоп с учётом влияния коридора затмений. Ситуация складывается таким образом, что осторожными и внимательными нужно быть всем.

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