27 сентября, 2025
Рязань
Общество

Артисты Антон и Виктория Макарские провели лекцию в Рязани

Анастасия Мериакри

На площадке Дома молодежи в рамках образовательной программы состоялась встреча  с лекторами Российского общества «Знание», российскими артистами  Антоном и Викторией Макарскими. От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков. 

Лекция проведена при поддержке регионального отделения Российского общества «Знание» для руководителей региональных ведомств и муниципальных образований, а также  участников кадрового проекта «ГЕРОИ 62», курируемого Губернатором Павлом Малковым и направленного на поддержку ветеранов СВО, их профессиональную подготовку для работы в государственных организациях. Слушателями также стали  члены Ассоциации ветеранов СВО. 

От имени Губернатора собравшихся приветствовал первый заместитель Председателя Правительства  области Денис Боков. Он отметил важность обучения для профессионального роста, совершенствования навыков и компетенций.

«Полезные и уникальные знания высоко ценятся, у собравшихся есть возможность их получить, применить в профессиональной деятельности. Модуль  включает и новый формат.  Сегодня  помимо лекции,  станем свидетелями торжественной регистрации рождения ребенка – в регионе проводится большая работа по популяризации традиционных семейных ценностей, укреплению института семьи. Благодарим за участие наших федеральных лекторов, супругов Антона и  Викторию   Макарских », — сказал Денис Боков. 

В ходе  торжественной церемонии регистрации новорожденного Антон и Виктория Макарские вручили семье Потапкиных из г. Рязани свидетельство о рождении ребенка, первенца Марка, и знак Губернатора  области «Родившемуся на Рязанской земле». 

В рамках встречи в Доме молодежи говорили о традиционных семейных, духовно- нравственных  ценностях, о проводимой просветительской работе. Речь также шла о важности образования и самообразования, способах творческой самореализации, осознанности нравственных выборов.

