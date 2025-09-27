Артисты Антон и Виктория Макарские провели лекцию в Рязани

На площадке Дома молодежи в рамках образовательной программы состоялась встреча с лекторами Российского общества «Знание», российскими артистами Антоном и Викторией Макарскими. От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков.

Лекция проведена при поддержке регионального отделения Российского общества «Знание» для руководителей региональных ведомств и муниципальных образований, а также участников кадрового проекта «ГЕРОИ 62», курируемого Губернатором Павлом Малковым и направленного на поддержку ветеранов СВО, их профессиональную подготовку для работы в государственных организациях. Слушателями также стали члены Ассоциации ветеранов СВО.

От имени Губернатора собравшихся приветствовал первый заместитель Председателя Правительства области Денис Боков. Он отметил важность обучения для профессионального роста, совершенствования навыков и компетенций.

«Полезные и уникальные знания высоко ценятся, у собравшихся есть возможность их получить, применить в профессиональной деятельности. Модуль включает и новый формат. Сегодня помимо лекции, станем свидетелями торжественной регистрации рождения ребенка – в регионе проводится большая работа по популяризации традиционных семейных ценностей, укреплению института семьи. Благодарим за участие наших федеральных лекторов, супругов Антона и Викторию Макарских », — сказал Денис Боков.

В ходе торжественной церемонии регистрации новорожденного Антон и Виктория Макарские вручили семье Потапкиных из г. Рязани свидетельство о рождении ребенка, первенца Марка, и знак Губернатора области «Родившемуся на Рязанской земле».

В рамках встречи в Доме молодежи говорили о традиционных семейных, духовно- нравственных ценностях, о проводимой просветительской работе. Речь также шла о важности образования и самообразования, способах творческой самореализации, осознанности нравственных выборов.