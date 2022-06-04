Аркадий Фомин рассказал о впечатлениях от первой поездки по Крымскому мосту

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поделился в соцсети впечатлениями от первой поездки по Крымскому мосту.

Впервые проехал по Крымскому мосту — впечатляет! Грандиозный, красивый и прочный, отличная дорога и захватывающий вид.

Особенно приятно осознавать, что и рязанцы внесли вклад в его создание. «Мостоотряд-22» участвовал в строительстве и автомобильной, и железнодорожной частей моста, весь крепеж, который использован в сооружении, — рязанского производства, рязанское предприятие поставляло и гидроизоляционные материалы.

Мост строили всей страной, специалисты вложили в него все свои знания и опыт.

Прекрасное свидетельство того, что вместе мы можем справиться с любой задачей.