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Воскресенье, 5 июня, 2022

Аркадий Фомин рассказал о впечатлениях от первой поездки по Крымскому мосту

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Аркадий Фомин рассказал о впечатлениях от первой поездки по Крымскому мосту

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поделился в соцсети впечатлениями от первой поездки по Крымскому мосту.

Впервые проехал по Крымскому мосту — впечатляет! Грандиозный, красивый и прочный, отличная дорога и захватывающий вид.

Особенно приятно осознавать, что и рязанцы внесли вклад в его создание. «Мостоотряд-22» участвовал в строительстве и автомобильной, и железнодорожной частей моста, весь крепеж, который использован в сооружении, — рязанского производства, рязанское предприятие поставляло и гидроизоляционные материалы.

Мост строили всей страной, специалисты вложили в него все свои знания и опыт.

Прекрасное свидетельство того, что вместе мы можем справиться с любой задачей.

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